MasterChef Alican Sabunsoy'dan dikkat çeken itiraflar 'ilk bölümde elendim'

Alican Sabunsoy, canlı yayında MasterChef'e ve özel hayatına dair açıklamalar yaptı. 28 yaşındaki başarılı yarışmacı, "Kaybedince 'tüh' demedim, çünkü finale kalan iki kişi de şampiyonluğu hak etmiştir. Orada yapacağın en ufak bir lezzet kaybı zaten karşıdakini şampiyon yapar. Cemre çok başarılı bir aşçı, açıklanmadan önce içimden 'Cemre kazanırsa asla üzülmeyeceğim' dedim. O da hak etti" ifadelerini kullandı.