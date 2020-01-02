MasterChef Alican Sabunsoy'dan dikkat çeken itiraflar 'ilk bölümde elendim'
MasterChef Türkiye 2019 finalinde Cemre Uyanık'la kapışan Alican Sabunsoy, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye'nin finalinde şampiyonluk için Cemre Uyanık ile yarışan Alican Sabunsoy, 68-64'lük skorla birinciliği Cemre'ye kaptırmıştı. Sabunsoy, TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programına konuk oldu.
Alican Sabunsoy, canlı yayında MasterChef'e ve özel hayatına dair açıklamalar yaptı. 28 yaşındaki başarılı yarışmacı, "Kaybedince 'tüh' demedim, çünkü finale kalan iki kişi de şampiyonluğu hak etmiştir. Orada yapacağın en ufak bir lezzet kaybı zaten karşıdakini şampiyon yapar. Cemre çok başarılı bir aşçı, açıklanmadan önce içimden 'Cemre kazanırsa asla üzülmeyeceğim' dedim. O da hak etti" ifadelerini kullandı.
Sunucular Cengiz Semercioğlu ve Seray Sever'in "Halk seni çok sevdi, sosyal medyadan çok destek aldın" yorumu üzerine Alican, şunları söyledi:
"İlk başta beni favori görmüyorlardı. Daha sonra sağ olsunlar destek verdiler. Ben hiç yapmacık davranmadım. Altı ay önce Adana'da normal, sıradan bir hayat yaşıyordum. Bizim kültürümüz zaten çok güzeldir, ailemize bağlıyız. Ailemi çok seviyorum, beni çok güzel yetiştirdiler."