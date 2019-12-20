Masterchef Alican gariban çıktı! Yasin Obuz evine almış

Fenomen yemek yarışması Masterchef için artık geri sayım başladı. Büyük finale sadece haftalar kala yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri de Alican Sabunsoy oldu. Yarışmaya sonradan giren fakat giderek artan performansı ile final haftasına adını yazdıran Alican Sabunsoy'u daha yakından tanıyalım...