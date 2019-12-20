Masterchef Alican gariban çıktı! Yasin Obuz evine almış
Masterchef büyük finale sadece haftalar kala yarışmanın en favori isimlerinden biri de Alican Sabunsoy oldu. Peki giderek artan performansı ile adını finale yazdırmaya aday Alican Sabunsoy kimdir, aslen nereli ailesi nerede?
Fenomen yemek yarışması Masterchef için artık geri sayım başladı. Büyük finale sadece haftalar kala yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri de Alican Sabunsoy oldu. Yarışmaya sonradan giren fakat giderek artan performansı ile final haftasına adını yazdıran Alican Sabunsoy'u daha yakından tanıyalım...
Samimi, sessiz, saygılı duruşu ile şeflerinden tam not alan Alican Sabunsoy, kısa zamanda yarışmacı arkadaşlarının da sevgisini kazandı. Adanalı olduğunu her fırsatta dile getiren 24 yaşındaki yarışmacının memleketinden Masterchef'e uzanan hikayesi de çok ilginç.
Yarışma sayesinde ünlenen ve binlerce kişi tarafından yakından takip edilen Alican Sabunsoy, Adana'dan İstanbul'a iş bulmak için gelmiş. Uzun süre iş aramış fakat kapılar bir bir yüzüne kapanmış.
Suşi ustası olan Alican, daha sonra önüne çıkan Masterchef kapısından hayallerini gerçekleştirmek için içeri girmeye karar vermiş.