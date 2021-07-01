Masterchef Ada Masalı Baht Oyunu Maraşlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
29 Haziran 2021'in reyting sonuçları Ada Masalı, Baht Oyunu, Maraşlı ve Masterchef Türkiye'yi hüsrana uğrattı.
Tuğçe'nin Bora'yla yazışmasını sağlayan Ada, olaya el koyup kendisi yazışınca olaylar iyice karışır. Tuğçe, Ada’dan, Bora’nın günlük planlarını kendisine bildirmesini, bir nevi ajanlık yapmasını istediği Baht Oyunu hüsrana uğradı.
Hakan’ın ne yapacağı kestirilemeyen tavırları Haziran’ı zor durumda bıraktı. Bu sırada Eylül ve Adar’ın nişan partisi yaklaştığı Ada Masalı reytinglerde zirve yarışında umduğu sonucu bulamadı.
Yaralanan Savcı Tolga hastaneye kaldırılır. Savcı ölmediği için Savaş için çember artık iyice daralır. Savaş, yurtdışına kaçabilmek için Maraşlı'yı koz olarak kullanır ve Hurdacı ile pazarlık yaptığu Maraşlı reytingde zirveyi rakibine kaptırdı.
'MasterChef Türkiye 2021'de eleme turu devam ederken dün akşam renkli anlar yaşandı. Sevilen program reytinglerde hüsrana uğradı.
İşte salı günü reytingleri...