Masterchef 30 Ağustos'ta kim elendi? Masterchef Türkiye eleme sonucu
Masterchef Türkiye 30 Ağustos 2020 elemesinde kim elendi belli oldu. Emir, Duygu ve Ayyüce ilk elemede kurtuldu. Berk, Uğur ve Gülşah'ın çıktığı ikinci elemede şefler veda eden ismi belirledi. Kimsenin beklemediği isim Masterchef'ten elendi.
Masterchef Türkiye'de kim elendi sorusunun yanıtını veren eleme gecesi gerilimli geçti. 3 oyunu da kaybeden mavi takımdan 6 kişi elemeye çıktı. Kavgaların patlak verdiği haftada potaya düşen isimler Berk, Uğur, Gülşah, Emir, Duygu ve Ayyüce oldu. Masterchef'in iki etaplı elemesinin ilkinde yarışmacılardan yaratıcı tabaklar istendi.
Yaratıcılık oyununda 3 kişi potadan kendini kurtardı. İlk kurtulan tabağı en çok beğenilen Ayyüce oldu. Onun ardından Emir yaptığı iyi tabakla elenmekten kurtuldu. Onların yanına son olarak Duygu çıktı.
Etinin pişmesinde sorun olan Berk, salatası sıkıntılı olan Uğur ve yemeği hiç beğenilmeyen Gülşah ikinci etaba kalan isimlerdi. Masterchef'ten elenecek ismi belirleyecek ikinci ve son etapta şefler 'perde pilavı' yapılmasını istedi.
Perde pilavını en iyi yapan kişi Uğur Yılmaz Deniz oldu. Tabağının beğenilmesine çok fazla sevinemeyen Uğur, hem Berk'ten hem de Gülşah'tan özür diledi. Seçtiği mavi takımın yenilgisinde kendisinin de suçlu olduğunu belirten Uğur "herkesi buraya ben sürükledim. Elbette bireysel hatalarda oldu ama takım kaptanı olarak sorumlu benim' dedi.