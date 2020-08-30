Masterchef 30 Ağustos'ta kim elendi? Masterchef Türkiye eleme sonucu

Perde pilavını en iyi yapan kişi Uğur Yılmaz Deniz oldu. Tabağının beğenilmesine çok fazla sevinemeyen Uğur, hem Berk'ten hem de Gülşah'tan özür diledi. Seçtiği mavi takımın yenilgisinde kendisinin de suçlu olduğunu belirten Uğur "herkesi buraya ben sürükledim. Elbette bireysel hatalarda oldu ama takım kaptanı olarak sorumlu benim' dedi.