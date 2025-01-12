MasterChef 2024 şampiyonu kim oldu? Onur Üresin mi, Kerem Bilginer mi?
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MasterChef Türkiye 2024 birincisi belli oldu. Canlı yayında gerçekleşen finalde Onur ve Kerem kıyasıya rekabet etti.
Onur, Eda, Semih ve Kerem'in yarı finale kaldığı yarışmada gerçekleşen oyunların ardından 9 Ocak'ta ilk finalist olarak Onur seçilmişti.
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Onur'un ardından gerçekleşen oyunlarda en yüksek puanın sahibi Kerem oldu. Böylece Kerem ikinci finalist oldu.
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Kerem ve Onur'un kıyasıya rekabet ettiği gecede yarışmacılar 3 farklı menü hazırladı.
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Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu iki yarışmacıya da etapların ardından puanlar verdi.
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