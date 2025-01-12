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MasterChef 2024 şampiyonu kim oldu? Onur Üresin mi, Kerem Bilginer mi?

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MasterChef 2024 şampiyonu kim oldu? Onur Üresin mi, Kerem Bilginer mi?

MasterChef Türkiye 2024 birincisi belli oldu. Canlı yayında gerçekleşen finalde Onur ve Kerem kıyasıya rekabet etti.

MasterChef 2024 şampiyonu kim oldu? Onur Üresin mi, Kerem Bilginer mi?

 Onur, Eda, Semih ve Kerem'in yarı finale kaldığı yarışmada gerçekleşen oyunların ardından 9 Ocak'ta ilk finalist olarak Onur seçilmişti.

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MasterChef 2024 şampiyonu kim oldu? Onur Üresin mi, Kerem Bilginer mi?

Onur'un ardından gerçekleşen oyunlarda en yüksek puanın sahibi Kerem oldu. Böylece Kerem ikinci finalist oldu. 

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MasterChef 2024 şampiyonu kim oldu? Onur Üresin mi, Kerem Bilginer mi?

Kerem ve Onur'un kıyasıya rekabet ettiği gecede yarışmacılar 3 farklı menü hazırladı. 

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MasterChef 2024 şampiyonu kim oldu? Onur Üresin mi, Kerem Bilginer mi?

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu iki yarışmacıya da etapların ardından puanlar verdi. 

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