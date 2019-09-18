Master Şef'ten kim elendi? Eda'nın foyası ortaya çıktı MasterChef jürisi şaşkın
MasterChef'te 17 Eylül 2019 tarihinde kim elendi sorusunun yanıtını ortaya çıkaran oyun öncesi yine Eda krizi patlak verdi. Geçen hafta elenen Nalan ile takımı sabote eden Eda'nın bu hafta da Ekin hakkında kulis yaptığı ortaya çıktı.
MasterChef yarışmasında bu hafta nefes kesen bir yarış vardı. İlk oyunu mavi takım kaybetti ve farklı bir strateji ile eleme adaylarını çıkardılar. Mavi takım rakip takımdan birini gönderebilmek adına ekiplerinde en güçlü isimleri eleme potasına koydular. İkinci oyunu kırmızı takım kaybedince MasterChef arenasında Eda kavgası patlak verdi. İşte Master Şef'te bu hafta elenen isim ve Eda olayı:
Yarışmada dokunulmazlık oyununu Yasin kazanınca ilk eleme adayını o belirledi. Yasin takım kaptanı Cemre yerine ekibin en güçlü ismi olan Suna'yı eleme adayı yaptı.
Mavi takım oylamada da benzer bir strateji uyguladı. Ekip üyeleri içlerinden teknikte ve el lezzetinde en iyi olan Mustafa'yı elemeye gönderdi. Mavi takım eleme adaylarını güçlü isimlerden çıkararak ikinci oyunu alıp kırmızı takımdan güçsüz rakiplerle kapışma stratejisi güttü.
Şefler çok zorlandı
Mavi takımın stratejisi tamamen ikinci oyunu kazanma üzerineydi. Bunu da yaptılar. İkinci yarışta Osmanlı mutfağı yemekleri için kırmızı takımla kapışan maviler yarıştan zaferle ayrıldılar. MasterChef jürisi ilk kez karar verirken bu kadar çok zorlandı. Her iki takımın yemeklerine de övgüler yağdırdılar.