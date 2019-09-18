Master Şef'ten kim elendi? Eda'nın foyası ortaya çıktı MasterChef jürisi şaşkın

Şefler çok zorlandı

Mavi takımın stratejisi tamamen ikinci oyunu kazanma üzerineydi. Bunu da yaptılar. İkinci yarışta Osmanlı mutfağı yemekleri için kırmızı takımla kapışan maviler yarıştan zaferle ayrıldılar. MasterChef jürisi ilk kez karar verirken bu kadar çok zorlandı. Her iki takımın yemeklerine de övgüler yağdırdılar.