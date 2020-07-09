Maskesiz yakalanan şarkıcı Hatice açıklamasıyla 'Yok artık' dedirtti!
NİŞANTAŞI'nda görüntülenen şarkıcı Hatice, maskesiz kameraların objektifine takıldı ve gazetecilere söyledikleriyle herkesin ağzını açık bıraktı.
Son dönemde Ali Kemal Sarı ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen şarkıcı Hatice, geçtiğimiz günlerde ünlü isimlerin uğrak adresi olan Nişantaşı'nda görüntülendi.
112
Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen maske takma zorunluluğunu uymayan Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti.
212
Muhabirlerin "Neden maske takmıyorsunuz" sorusuna ise "Makyajım bozulmasın diye takmadım. Çok yakın bir yerden çıktım. Maskem çantada" dedi.
312
Gazetecilerden ricada bulunan Hatice "Sizden ricam yanlış bir şey yazmayın…" derken hatasını kapatmaya çalıştı.
412