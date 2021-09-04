Maske zorunlu, bahçede sosyal mesafe! 5 adımda yüz yüze eğitime dair tüm detaylar
18 milyondan fazla öğrenci için 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren zil yeniden çalıyor. Peki okullarda hangi tedbirler uygulanacak? Maske zorunlu olacak mı?
Yüz yüze eğitim uzun bir aradan sonra haftanın beş günü ve tam gün başlıyor, 18 milyondan fazla öğrenci ve 1 milyon 130 bin öğretmen okullarına, sınıflarına kavuşuyor. Peki koronavirüs konusunda önlemler nasıl alınacak? Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren okullarda uygulanacak tedbirleri sıraladı:
1)MASKE ZORUNLU: Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardaki tüm öğrenciler okula maskeyle gelecek. Ancak, gelişimsel sorunu olan ya da maske takmakta zorlananlara muafiyet tanınıyor. Nemlenmesi durumunda değiştirilmesi için okul içinde yedek maske bulundurulacak. Çok yakın temasın gerektiği durumlarda maskeyle birlikte yüz koruyucu kullanılacak.
Öğretmenler aşılı olsa da okul bahçesine girişlerinden itibaren okulda bulundukları süre boyunca sürekli maske takacak. Farklı sınıflarda ders vermeleri durumunda dersler arasında maskelerini değiştirecekler.
Veli ve ziyaretçilerin; salgın döneminde mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dâhil olmak üzere okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek. Ancak zorunlu hallerde okula giriş noktasından itibaren maske takmaları sağlanacak.