Maske zorunlu, bahçede sosyal mesafe! 5 adımda yüz yüze eğitime dair tüm detaylar

Yüz yüze eğitim uzun bir aradan sonra haftanın beş günü ve tam gün başlıyor, 18 milyondan fazla öğrenci ve 1 milyon 130 bin öğretmen okullarına, sınıflarına kavuşuyor. Peki koronavirüs konusunda önlemler nasıl alınacak? Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren okullarda uygulanacak tedbirleri sıraladı: