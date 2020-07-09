Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
ABD’li bilim insanları, ağız ve burnu örtmenin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma riskini yüzde 65 azalttığını açıkladı. Araştırmacılar, maske ile birlikte sosyal mesafeye dikkat edilmesiyle Kovid-19 yakalanma riskinin yüzde 90 azaldığını söyledi.
ABD’de yer alan California Üniversitesi Davis Çocuk Hastanesinden bilim insanları, maske takmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riskini yüzde 65 azalttığını buldu.
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Pediatrik bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dean Blumberg, "Maskelerin işe yaramadığını söyleyen insanlara inanmayın. Maskelerin yararı bilimsel kanıtlarla destekleniyor. Bu, 'Yer çekimine inanmıyorum' demek kadar cahilce" ifadelerini kullandı.
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Bununla birlikte; koronavirüs havada yayılırken iki farklı yol izliyor.
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Bunlardan ilki damlacık yoluyla yayılma, ikincisi ise aeorosol tip yayılma.
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