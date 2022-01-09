Maske Kimsin Sen'in son bölümünde caps'ler coştu! Ağaç kostümünün altından Derya Baykal çıktı!

FOX TV'de yayınlanmaya başladığı günden bu yana 'satanizm propagandası' yapıldığı tartışmalarına neden Olan Maske Kimsin Sen'in 8 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan son bölümüne 'ağaç' kostümüyle ve maskesiyle çıkan Derya Baykal damgasını vurdu. Sosyal medyada her bölümüyle damga vuran ve tepkilerin ardından haftada bir gün olan yayınlarını ikiye çıkartan Maske Kimsin Sen dün akşamki bölümüyle yine caps oldu ve defalarca paylaşıldı.