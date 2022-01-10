Maske Kimsin Sen'deki yarışmacı ünlüler ifşa oldu Kuzgun, Aslan, Ayna kim? İşte isimleri...
FOX TV Maske Kimsin Sen yarışmasında maskelerin altındaki ünlülerin kim olduğu bilgisi sızdırıldı. Maske Kimsin Sen Aslan, Kuzgun ve Ayna'nın kim olduğu ortaya çıktı!
FOX TV'de 'Masked Singer' (Maskeli Şarkıcı) yabancı formatından uyarlanan 'Maske Kimsin Sen' yarışma programında maske ve kostümlerin altına gizlenen ünlü isimler sosyal medyada ifşa oldu. 4. bölümüyle 9 Ocak Pazar akşamı yayınlanan Maske Kimsin Sen'de 4 bölümde gladyatör Hazer Amani, ağaç derya Baykal, gözcü Volkan Demirel ve son olarak da iskelet Keremcem çıkmıştı. Seyircilerden, jüri üyelerine, yarışmacı ünlülerden sunucusuna kadar gizlilik anlaşmasıyla yürütülen yarışmada çok merak edilen kuzgun, ayna ve aslan maskelerinin altındaki ünlülerin kimlikleri deşifre oldu!
Yarışmacıların kimlikleri ifşa edildi!
Yayınlandığı ilk günden bu yana sosyal medyanın gündeminden düşmeyen ve 'satanizm-paganizm propagandası yapmakla' eleştirilen ‘Maske Kimsin Sen?’ programında farklı kostümlerle şarkı söyleyen yarışmacıların performanslarının yanı sıra kimlikleri de dikkat çekiyor.
En çok merak edilen kuzgun, ayna ve aslanın kimlikleri ifşa oldu
Eda Ece, Melis Sezen, Alican Ulusoy ve Doğu Demirkol'un jüri üyeliği yaptığı Maske Kimsin Sen'de yarışan yarışmacılarla ilgili beklenmeyen bir gelişme meydana geldi. 'Maske Kimsin Sen?'deki kuzgun, ayna ve aslan maskesiyle yarışan yarışmacıların kimlikleri sosyal medyada ifşa oldu.
RTÜK'ün inceleme başlattığı "Maske Kimsin Sen?" yarışmasında ünlü isimler, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor. Jüri üyeleri ile seyirciler ise performanslarını değerlendirerek kim olduklarını tahmin etmeye çalışıyor. İşte o ünlüler ve maskeleri...