Maske Kimsin Sen'deki yarışmacı ünlüler ifşa oldu Kuzgun, Aslan, Ayna kim? İşte isimleri...

FOX TV'de 'Masked Singer' (Maskeli Şarkıcı) yabancı formatından uyarlanan 'Maske Kimsin Sen' yarışma programında maske ve kostümlerin altına gizlenen ünlü isimler sosyal medyada ifşa oldu. 4. bölümüyle 9 Ocak Pazar akşamı yayınlanan Maske Kimsin Sen'de 4 bölümde gladyatör Hazer Amani, ağaç derya Baykal, gözcü Volkan Demirel ve son olarak da iskelet Keremcem çıkmıştı. Seyircilerden, jüri üyelerine, yarışmacı ünlülerden sunucusuna kadar gizlilik anlaşmasıyla yürütülen yarışmada çok merak edilen kuzgun, ayna ve aslan maskelerinin altındaki ünlülerin kimlikleri deşifre oldu!