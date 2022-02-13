Maske Kimsin Sen finalinde birinci olan 'Aslan' Özge Borak kimdir maskelerin altından çıkan isimler olay!
FOX TV'de Maske Kimsin Sen yarışması final yaptı yarışmanın birincisi Aslan maskesiyle Özge Borak oldu. Maskelerini kaldıran isimlerin yüzleri ortaya çıktı, Berna Laçin'den Emre Altuğ'a kadar pek çok isim çıktı.
FOX'ta yayımlanmaya başlayan, sunuculuğunu Tansel Öngel'in, jüriliğini Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un, müzik direktörlüğünü ise Metin Özülkü'nün yaptığı yarışma programı Maske Kimsin Sen, 10 bölümüyle final yaptı. Programın finalinde tüm maskeler açıldı.
1 Ocak'ta başlayan ve yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, program, düşük reyting nedeniyle erken final kararı aldı. İlgiyle takip edilen yarışmanın finali de bir o kadar heyecanlı oldu. Maske Kimsin Sen finalinde tüm yarışmacılar maskelerini açtı. İşte maskenin altından çıkan ünlü isimler.
Yarışmada Tavuskuşu ile düelloya çıkan Geyik, gecenin ilk elenen ismi oldu.
Geyik ilk günden itibaren tahmin edilen hatta bir ara "Geyik değiştirildi mi?" iddialarının çıkmasına sebep olan güzel oyuncu Burcu Özberk çıktı.