Maske Kimsin Sen finalinde birinci olan 'Aslan' Özge Borak kimdir maskelerin altından çıkan isimler olay!

1 Ocak'ta başlayan ve yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, program, düşük reyting nedeniyle erken final kararı aldı. İlgiyle takip edilen yarışmanın finali de bir o kadar heyecanlı oldu. Maske Kimsin Sen finalinde tüm yarışmacılar maskelerini açtı. İşte maskenin altından çıkan ünlü isimler.