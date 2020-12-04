Maserati, Ferrari satışı dikkat çekti! Kasımda en çok satılan otomobil markaları belli oldu

Türkiye'de bu yılın kasım ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu. ODD raporundan derlenen bilgilere göre, Türkiye'de kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı kasım ayına göre yüzde 37,8 artarak 80 bin 141 olarak belirlendi. Kasım ayında yalnızca otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 artarak 64 bin 357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 52,2 büyüyerek 15 bin 784 olarak kayıtlara geçti.