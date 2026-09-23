MASAK’tan flaş hamle! Kart ve mobil ödemede limitler değişti

"5 BİN 500 TL’YE ÇIKARILDI"

Tek kullanımlık ve yeniden yüklenemeyen ön ödemeli kartlarda yüklü para için uygulanan 2 bin 750 TL’lik sınır 5 bin 500 TL’ye çıkarıldı.

Yeniden yüklenebilen kartlarda da bir ay içinde yapılabilecek toplam yükleme ile kartta bulunabilecek bakiye açısından kullanılan 2 bin 750 TL’lik eşik 5 bin 500 TL olarak değiştirildi.

Bu kapsamdaki kartların fon transferinde kullanılamaması ve mevzuatta belirtilen mal, hizmet ve fatura ödemeleriyle sınırlı olması gerekiyor.

Elektronik para kuruluşlarının yeniden yükleme imkânı bulunmayan ürünlerinde elektronik olarak saklanabilen fon için uygulanan 2 bin 750 TL’lik sınır da 5 bin 500 TL’ye yükseltildi.

Yeniden yüklenebilen elektronik para ürünlerinde bir ay içindeki toplam yükleme tutarı ile bakiye için geçerli olan eşikler de 5 bin 500 TL oldu.

Bu sınırların altında kalan ve mevzuattaki diğer koşulları sağlayan işlemlerde basitleştirilmiş kimlik tespiti uygulamaları kullanılabilecek.