MASAK'ın Erden Timur raporu ortaya çıktı! Bahis baronuyla milyarlık kara para akladılar iddiası
MASAK, Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur'un şirketi NEF İnşaat'ın, karapara aklama yöntemi olan gayrimenkul alım-satımında kullanıldığını tespit etti. Bahis baronu Veysel Şahin ile bahis ve yasa dışı kumar 'şüphelisi' 93 ismin Timur'un şirketine yaptığı para transferleri deşifre oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltı alınan isimler arasında yer alan Galatasaray Spor Kulübü'nde eski yöneticisi NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'la ilgili MASAK tarafından yapılan incelemenin ayrıntıları ortaya çıktı.
Yöneltilen suçlamalar dikkat çekti
"Bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin etmek veya bunu vadetmek", "yasa dışı bahis oynamak" ve "yasa dışı suç gelirlerini aklamak" suçları yöneltilen Timur'un şirketi NEF İnşaat'ın, bahis baronu Veysel Şahin'in kara para aklama yöntemi olan gayrimenkul alım-satımında kullanıldığı iddia edildi.
Bahis baronuyla bağlantılı
Sabah’tan Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre, MASAK'ın incelemelerine göre bahis baronu Veysel Şahin'in Eyüp Ur isimli kişiyle şüpheli para hareketleri tespit edildiği öne sürüldü. Herhangi bir geliri olmayan ve SGK kaydı bulunmayan Ur'un, Şahin adına Şahin'le ilişkili kişilere para transferleri yaptığı iddia edildi.
Bu isim veya şirketlerden biri de NEF İnşaat’tı. Eyüp Ur'un banka hesabına bakıldığında. Veysel Şahin' adına NEF İnşaat’a 8 Haziran 2015-4 Ağustos 2016 tarihler arasında 18 aynı işlemde toplam 7 milyon 541 bin 792 lira (NEF 13 Merter 24 adet) açıklaması ile gön-derildiği görüldü. Bu tarihlerde Timur'un şirketi NEF İnşaat'ın 2016-2017 sezonundan itibaren 2021'e kadar Galatasaray'a sponsor olduğu belirlendi.