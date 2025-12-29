MASAK'ın Erden Timur raporu ortaya çıktı! Bahis baronuyla milyarlık kara para akladılar iddiası

Bu isim veya şirketlerden biri de NEF İnşaat’tı. Eyüp Ur'un banka hesabına bakıldığında. Veysel Şahin' adına NEF İnşaat’a 8 Haziran 2015-4 Ağustos 2016 tarihler arasında 18 aynı işlemde toplam 7 milyon 541 bin 792 lira (NEF 13 Merter 24 adet) açıklaması ile gön-derildiği görüldü. Bu tarihlerde Timur'un şirketi NEF İnşaat'ın 2016-2017 sezonundan itibaren 2021'e kadar Galatasaray'a sponsor olduğu belirlendi.