MASAK raporunda altın tozlu kahve detayı! Dilan Polat gözyaşlarına boğuldu

İşte o tarihten sonra dikkatleri üzerine çeken ve MASAK'ın radarına giren Polat'tan 26 Eylül tarihinde önemli bir hamle geldi. Daha önce kamuoyunda kullandığı hakaret ve sert tonda konuşmalarıyla tepki çeken Polat'ın, MASAK'ın inceleme talimatı verdiği gün, alışılmışın dışında, oldukça yumuşak tonda sosyal medya paylaşımında bulunması dikkat çekmişti. Polat, 26 Eylül'de gözü yaşlı bir şekilde çektiği videoda, "Fakire, fukaraya destek olalım diye vakıf kurduk, bir sürü yakıştırma yaptınız. Biz işimiz başındayız, bir sürü şirket sahibiyiz. Bu kadar şirket sahibiyiz, bizim devletimize var ya boynumuz kıldan ince bizim her şeyimiz çok şeffaf. Bakın biz işimizin başındayız alnımızın akıyla, alın teriyle çalışıyoruz. Devletini, vatanını çok seven bir aileyiz biz. Biz çok seven bir aileyiz" ifadelerini kullanmıştı.