Masaj yaptırırken video çekti Tuğba Ekinci kendisini ifşa etti

Spor salonunun bahçesinde masaj yaptırarak da bir orijinallik yaratan Tuğba Ekinci, ''Bu ne kadar güzel masaj yapmak ya bu nasıl bir masaj eli, kadınlar bıraksın bu işi, erkekler de kadın seviyor ne alaka ise, ben ince ve narinken erkek yapabiliyor diyorum'' diyerek masözlerin bu işi yapmamasını söyleyip masörüne iltifatlar yağdırdı.