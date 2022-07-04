Masaj kavgası yaşanmıştı! Savcılık kararını verdi... Ünlü mankenin 4 yıla kadar hapsi isteniyor!

Bir dönemin aranan mankenlerinden olan, güzelliği ile hafızalara kazınan Nefise Karatay 2012 yılında iş adamı Yusuf Day ile dünya evine girmiş, podyumlara ara vermişti. Son olarak Ortaköy'de gittiği masaj salonunda iş insanı Tolga Balta ile mahkemelik olan ünlü manken magazin gündeminde olay oldu. İddiaya göre Karatay yarı çıplak masaj yaptırırken odaya iş insanı Tolga Balta izinsiz girmiş ve ikili arasında tartışma çıkmıştı. Sıranın kendisinde olduğunu söyleyen ünlü manken, odaya dalan Balta ile kavga edip polise ihbarda bulunmuştu. Ünlü manken Tolga Balta'nın kendisine hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiğini ileri sürerek şikayetçi olmuştu. Olayın mahkemeye taşındığı davada iş adamı Balta ve sevgilisi Karatay ile uzlaşmayı reddetti. Savcılık ünlü mankene Hakaret ve tehdit suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.. İşte tüm detayları...