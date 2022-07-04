Masaj kavgası yaşanmıştı! Savcılık kararını verdi... Ünlü mankenin 4 yıla kadar hapsi isteniyor!
Bir zamanların gözde mankenlerinden Nefise Karatay 2012 yılında podyumlara ara vererek iş insanı Yusuf Day ile evlenmişti. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Karatay son olarak gittiği masaj salonunda Tolga Balta ile sıra kavgası yaşamış o olay gündeme bomba gibi düşmüştü! Olay mahkemeye taşındı. Ancak iş adamı Balta ve sevgilisi ünlü mankenle uzlaşmayı reddetti. Masörün tanıklık yaptığı davada ünlü mankene savcılık hakaret ve tehdit suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı..
Bir dönemin aranan mankenlerinden olan, güzelliği ile hafızalara kazınan Nefise Karatay 2012 yılında iş adamı Yusuf Day ile dünya evine girmiş, podyumlara ara vermişti. Son olarak Ortaköy'de gittiği masaj salonunda iş insanı Tolga Balta ile mahkemelik olan ünlü manken magazin gündeminde olay oldu. İddiaya göre Karatay yarı çıplak masaj yaptırırken odaya iş insanı Tolga Balta izinsiz girmiş ve ikili arasında tartışma çıkmıştı. Sıranın kendisinde olduğunu söyleyen ünlü manken, odaya dalan Balta ile kavga edip polise ihbarda bulunmuştu. Ünlü manken Tolga Balta'nın kendisine hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiğini ileri sürerek şikayetçi olmuştu. Olayın mahkemeye taşındığı davada iş adamı Balta ve sevgilisi Karatay ile uzlaşmayı reddetti. Savcılık ünlü mankene Hakaret ve tehdit suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.. İşte tüm detayları...
Polise ihbarda bulunmuştu
Nefise Karatay, Ortaköy'deki bir masaj salonuna gitmiş ve masaj yaptırırken, odaya iş insanı Tolga Balta'nın girdiğini iddia etmişti. Sıranın kendisinde olduğunu söyleyen ünlü manken, odaya dalan Balta ile kavga edip polise ihbarda bulunmuştu. Karatay, Tolga Balta'nın kendisine hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiğini ileri sürerek şikayetçi olmuştu.
Uzlaşmayı reddetti
Tolga Balta ise ifadesinde kapıyı çaldığını, içeriden ses gelmeyince nişanlısının kapıyı açtığını belirtti. Yürütülen soruşturmada masör olaya tanıklık etti. İş insanı, Karatay'la uzlaşmayı reddetti. Tanık beyanı sonrası savcılık tarafından Nefise Karatay hakkında, hakaret ve tehdit suçlarından dava açıldı. Mankenin 4 yıla kadar hapsi isteniyor.
Ne olmuştu?
Nefise Karatay, yarı çıplak masaj yaptırırken, iş adamı Tolga Balta'nın odasına girip kendisine hakaret ettiğini iddia etmişti.