Masadaki son anketten çarpıcı sonuç! Fark giderek açılıyor AK parti paylaştı

HEDEF 2 MİLYON ÜYE

Abdullah Özdemir, güçlü bir teşkilat altyapısı oluşturmak için mahalle teşkilatlarından başladıklarını ve bu sürecin başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi. İlçe başkanlarının haftada iki kez pazar yeri ve esnaf ziyareti gerçekleştirerek geri dönüşleri il yönetimine aktardığını belirten Özdemir, bir haftada 1600 yeni üyeyi partiye kazandırdıklarını, hedeflerinin 2 milyon üye olduğunu dile getirdi.