Masadaki son anketten çarpıcı sonuç! Fark giderek açılıyor AK parti paylaştı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, partisinin oy oranını açıkladı. Anket firmalarından aldıkları sonuçları aktaran Abdullah Özdemir, CHP ile aralarındaki puan farkını da paylaştı. İşte AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları...
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel bu yıl sonunu işaret edip hükümete erken seçim çağrısı yaparken, siyasi partilerin oy oranları merak konusu oldu. AK Parti cephesinden anket sonuçlarına ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye Basın Federasyonunun Zeytinburnu'nda düzenlediği etkinlikte medya temsilcileriyle bir araya geldi.
HEDEF 2 MİLYON ÜYE
Abdullah Özdemir, güçlü bir teşkilat altyapısı oluşturmak için mahalle teşkilatlarından başladıklarını ve bu sürecin başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi. İlçe başkanlarının haftada iki kez pazar yeri ve esnaf ziyareti gerçekleştirerek geri dönüşleri il yönetimine aktardığını belirten Özdemir, bir haftada 1600 yeni üyeyi partiye kazandırdıklarını, hedeflerinin 2 milyon üye olduğunu dile getirdi.
ANKETLER SON DURUM: FARK AÇILIYOR
Anket şirketlerinin verilerini paylaşan Özdemir, birçok firmanın sonuçlarını değerlendirdiklerini belirtti.