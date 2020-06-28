Masa başında işler dönüyor kim kul hakkı yiyorsa Allah belasını versin
Spor yazarları, Trabzonspor - Ankaragücü ve Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçlarını değerlendirdi.
Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe ise Yeni Malatyaspor'u Kadıköy'de son dakikalarda buluğu golle 3-2 mağlup etmeyi başardı.
SERKAN AKCAN | FANATİK - Nwakaeme ve Ekuban Trabzonspor’un şampiyonluk şansını yükselten oyunculardı, onlar yokken sıradan bir takıma dönüşüyor Bordo- Mavililer. Alanya’dan sonra Ankaragücü’ne de puan kaybeden Trabzonspor için işler iyiye gitmiyor. Eğer Başakşehir Galatasaray’ı yenerse şampiyonluğu büyük oranda kolaylar.
DENİZ ÇOBAN | FANATİK - Ankaragücü’nün beraberlik golünün geldiği penaltı kararı tartışmaya açıktı. Trabzonlu oyuncu rakibiyle mücadele ederken, kolu doğal olarak açılıyor ve topu görmüyor. Beklenmedik şekilde top kolunun üzerine düşüyor. Bu sırada kolu omuz hizasının üzerinde. Oyun kuralları kitabında: “Kollar omuz hizasının üzerinde iken top kolla buluşursa, bu durum genellikle ihlal olduğu anlamına gelir” diyor. Genellikle ifadesi bu pozisyonda yaşanan ayrıntıları barındırıyor yorumu yapılabilir. Bu penaltıya skandal bir penaltı diyemem ancak burada penaltı verilmemesinin daha doğru olduğu fikrindeyim.
CEMAL ERSEN | MİLLİYET - Geçen haftaki Alanyaspor beraberliğinden sonra “yeni normale” dönüşün kolay olmayacağı belli idi. Final için geri sayım devam ederken yaşanacak başka bir iş kazası, Trabzonspor’u şampiyonluk yarışının dışına itebilir ve vuslat başka bahara kalabilirdi. Dolayısıyla rakip lig sonuncusu Ankaragücü de olsa, maçı kayıpsız atlatmak gerekiyordu. Olmadı, yapamadı Trabzonspor.Her türlü olumsuzluğu bir kenara koyuyorum. Yarışın içinde kalacaksanız, bu tip maçları ne pahasına olursa olsun kazacaksınız. Bunu beceremezseniz tıpkı 2010-11 sezonunda kendi sahanızda yitirdiğiniz puanların bedeli gibi, geçmişinize bakıp ağıt yakarsınız.Kendi göbeğini kesemeyen takım devre dışı kalır. Trabzonspor çok büyük bir avantajı elinin tersi ile itti. Kimse maça dair bahane üretmesin. Rakip kümede kalma savaşı veriyor ve elinden gelen her şeyi yapacak. Üstelik uzatmalar dahil son 17 dakikayı on kişi oynamışken. Yenemiyor iseniz, aynaya bakacaksınız!Hakem mi? Böylesi zor bir maçı en az hata ile yönetti. Kimse Ankaragücü’nün penaltısına itiraz edemez.