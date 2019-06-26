Martıyı kurtaran itfaiyecileri alkışladılar
Demirören Haber Ajansı
BEYOĞLU'nda bir binanın 4. katındaki balkonda mahsur kalan yavru martı itfaiye tarafından kurtarıldı. Çalışmaları merakla izleyen vatandaşlar martıyı kurtaran itfaiye ekibini alkışladı.
İstiklal Caddesi'nde bir binanın 4. katındaki balkonda iki gün mahsur kalan martının çırpındığını gören Mustafa Derek, durumu itfaiyeye bildirdi.
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İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi aç ve susuz kalan martıyı kurtarmak için çalışmaya başladı. İtfaiye aracının merdiveni ile martıya ulaşan itfaiyeci balkondaki martıyı kurtardı.
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Çalışmaları merakla izleyen vatandaşlar martıyı kurtaran itfaiye ekibini alkışlayıp teşekkür etti.
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İtfaiyenin saldığı yavru martı uçamadığı için önce bir otomobilin altına sonra da bir kafeye girdi.
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