'Mart ayının hikayesi farklı' diyen İslam Memiş'ten bomba dolar ver altın yorumu! Yeni fırsat mı?

-2022 yılında 3 kez faiz artırma sürecini devam ettirecek. Mart'a kadar olan bir aylık süreç var. Fiyatlamalara baktığımız zaman da sürpriz olmayan fiyatlamaları gördük. Dolar TL kurundaki yükselişlerin sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. 13,65 seviyesi kritik direnç seviyesi. Bu seviyenin üzeri yukarı yönlü kırılırsa 13,80'den bahsedebiliriz ama bu yükselişlerin 13,63 ile sınırlı kaldığını gördük.