'Mart ayının hikayesi farklı' diyen İslam Memiş'ten bomba dolar ver altın yorumu! Yeni fırsat mı?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, FED'in faiz kararının piyasaların beklediği yönde olduğunu ve sürpriz olmadığını belirtti. Mart ayına kadar kritik bir aylık zaman dilimi olduğuna dikkat çeken uzman isim, gerileme öngörüsünü devam ettirdiğini söyledi ve " Mart ayının hikayesi farklı" dedi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını sabit tutmasının ardından altında başlayan düşüş sürüyor. Bugün gram altın 777 lira seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 1.289,00 liradan alıcı buluyor. Ocak ayının sakin ve şeffaf geçtiğine dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Para Üstü TV'de yaptığı değerlendirmede, "Şubat ayına odaklanmanın zamanı geldi. Türk lirasının pozitif ayrışmasını bekliyorum. Bunun uzun vadeli yatırımcılar için dövize, altına, gümüşe ihtiyacı olan veya alım için bekleyen yatırımcıya fırsat sunacağını bekliyorum." dedi.
"Mart ayına baktığımız zaman Mart ayının hikayesi farklı." diyen Memiş şu değerlendirmelerde bulundu:
"Sürpriz yok"
-Bu hafta Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz kararını gördük piyasaların genel beklentisi bu yöndeydi. Sürpriz yok. FED'in 2022 ile alakalı para politikası yol haritasında yatırımcılar önünü net olarak görmüş oldu.
-2022 yılında 3 kez faiz artırma sürecini devam ettirecek. Mart'a kadar olan bir aylık süreç var. Fiyatlamalara baktığımız zaman da sürpriz olmayan fiyatlamaları gördük. Dolar TL kurundaki yükselişlerin sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. 13,65 seviyesi kritik direnç seviyesi. Bu seviyenin üzeri yukarı yönlü kırılırsa 13,80'den bahsedebiliriz ama bu yükselişlerin 13,63 ile sınırlı kaldığını gördük.
"Önemli gelişmeler var"
-Ben Şubat ayında döviz kurlarındaki gerileme öngörümü devam ettiriyorum. Şubat ayı içinde dış politika tarafında önemli gelişmeler var. Putin'in ziyaret etmesi dünyadaki jeopolitik riskler açısından önemli.