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Mart ayında şaşırtan görüntüler! Denize girip güneşlendiler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Mart ayında şaşırtan görüntüler! Denize girip güneşlendiler

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ederken Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde hareketlilik oluşturdu. Sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Antalya'da denize giren de vardı güneşlenen de...

Mart ayında şaşırtan görüntüler! Denize girip güneşlendiler

Havanın 25, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü, nem oranının yüzde 61'e ulaştığı kentte güneşli hava hakim oldu. Güzel havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi.

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Mart ayında şaşırtan görüntüler! Denize girip güneşlendiler

Bazı tatilciler denize girip plajda güneşlenmeyi veya su sporlarıyla ilgilenmeyi tercih ederken, bazıları da deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak zaman geçirdi.

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Mart ayında şaşırtan görüntüler! Denize girip güneşlendiler

İşte Antalya'dan gelen görüntüler...

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Mart ayında şaşırtan görüntüler! Denize girip güneşlendiler
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