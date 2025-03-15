Mart ayında şaşırtan görüntüler! Denize girip güneşlendiler
Anadolu Ajansı
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Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ederken Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde hareketlilik oluşturdu. Sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Antalya'da denize giren de vardı güneşlenen de...
Havanın 25, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü, nem oranının yüzde 61'e ulaştığı kentte güneşli hava hakim oldu. Güzel havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi.
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Bazı tatilciler denize girip plajda güneşlenmeyi veya su sporlarıyla ilgilenmeyi tercih ederken, bazıları da deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak zaman geçirdi.
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İşte Antalya'dan gelen görüntüler...
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