Mart ayında herkese 4 bin lira zam yapılacak! Emekli maaş zammında yeni iddia
Milyonlarca emeklinin beklediği ek zam Meclis'ten geçti, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından maaşlara yansıması bekleniyor. Emekliler ek zamma kavuşmadan yeni bir ek zam geleceği iddiaları da devam ediyor. Karar Gazetesi Yazarı İbrahim Kahveci, SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un yeni ek zam iddiasını hatırlatarak, seçim öncesini işaret etti. Kahveci, "Mart ayında herkese 4 bin TL zam yapılacak!" dedi.
SSK ve Bağkur emeklilerinin ek zammı Meclis'ten geçti. Zam oranları memur ve SSK, Bağkur emeklileri için yüzde 49.25 ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10 bin TL'ye yükseltildi. Ek zamlı maaşlar hesaplara yansımadan seçim öncesi kulisler yeniden hareketlendi. Seçim öncesi emeklilere seyyanen bir zam daha geleceği iddiaları gündeme geldi.
Halk TV canlı yayınına katılan gazeteci İbrahim Kahveci konuşmasında SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamasına değindi. Kahveci, "Mart ayında herkese 4 bin TL zam yapılacak!" diye konuştu.
"Mart ayında herkese 4 bin TL zam yapılacak!"
Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendiren Kahveci, "Merkez Bankası bugün yüzde 45 faizi stop edeceğini ima etti. Yani yüzde 45'te bırakacağını ima etti. Ocak ve şubat ayı enflasyonu geldiği zaman muhtemelen yüzde 80'lere yaklaşan resmi enflasyon, hissedilen enflasyonu sormuyorum, gerçek enflasyonu size bırakıyorum" ifadesini kullandı. Kahveci şunları kaydetti:
"Bunun anlamı şu Merkez Bankası seçime kadar yumuşak faizle gidecek. Faizin oranı, tek oranı hiçbir şey ifade etmez. Mesela Arjantin'de 45 faiz 0 faiz demektir neredeyse ama ABD'de yüzde 45 faiz felaket. Niye enflasyonla orantılarsınız. Faiz enflasyona bağlıdır. Ortalama enflasyon yüzde 55-60 olacak yıl sonu enflasyonu resmi hedeflere göre yüzde 36 olacak. Bugün itibariyle söylüyorum yıl sonu enflasyonu tutmaz."