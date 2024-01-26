Mart ayında herkese 4 bin lira zam yapılacak! Emekli maaş zammında yeni iddia

SSK ve Bağkur emeklilerinin ek zammı Meclis'ten geçti. Zam oranları memur ve SSK, Bağkur emeklileri için yüzde 49.25 ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10 bin TL'ye yükseltildi. Ek zamlı maaşlar hesaplara yansımadan seçim öncesi kulisler yeniden hareketlendi. Seçim öncesi emeklilere seyyanen bir zam daha geleceği iddiaları gündeme geldi.