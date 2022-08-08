Mart ayında boşanan Petek Dinçöz'ün hızına yetişilmiyor! Nişanlandı, ilk fotoğraflar geldi
Petek Dinçöz, 8 yıldır Serkan Kodaloğlu ile evlilik yaşıyordu. Geçtiğimiz aylarda bu sevliliği tek celsede bitiren Dinçöz, yeniden evlilik kararı aldı. Geçtiğimiz gün sevgilisi Nida Büyükbayraktar ile nişanlanan Petek Dinçöz'den nişan fotoğrafları geldi.
Geçtiğimiz mart ayında 8 yıllık eşinden boşanan Petek Dinçöz, yeniden evleniyor. Boşanmasının üstünden çok geçmeden tekrar aldığı evlilik kararıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz gün nişanlanan çiftten ilk fotoğraflar geldi.
Şarkılarıyla yıllara damga vuran ancak 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturduktan sonra kariyerine ara veren Petek Dinçöz, 15 Mart'ta tek celsede boşandı.
Boşandıktan sonra Miami'ye taşınan Dinçöz, yeni bir ilişkiye yelken açarak nişanlandı.
Oğluyla Miami'ye taşındıktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Petek Dinçöz, Nida Büyükbayraktar isimli bir beyefendiyle aşk yaşamaya başladı.