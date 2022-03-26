Mart 2022'de açlık ve yoksulluk sınırında rekor artış! Asgari ücrete ikinci zam bile yetmeyecek
ASGARİ ücrete ikinci zam gelecek mi gelmeyecek mi tartışmaları sürerken, Türkiye'de açlık sınırı asgari ücretin çok çok üstünde çıktı. Asgari ücretin 5 bin 500 liraya çıkarılacağı konuşulurken, ikinci zammı alacak asgari ücret bile açlık sınırının altında kalacak. İşte Mart 2022 açlık ve yoksulluk sınırı araştırması sonuçları... Üst düzey memur maaşlarını bile geride bıraktı.
Enflasyon ve üst üste gelen zamlar asgari ücreti yılın ilk 3 ayında neredeyse yiyip bitirdi. KAMU-AR'ın verilerine göre, temel gıda maddelerinin fiyatlarında yüzde 17'nin üzerinde artış yaşanan martta dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin 738 liraya kadar yükseldi. Yoksulluk sınırı da 17 bin liranın da üzerine çıktı.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın verilerine göre, açlık sınırı marta ayında bir önceki aya göre 601 lira artarken, yoksulluk sınırı da toplam 1029 lira yükseldi. Dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi aylık yapması gereken mutfak harcaması mart ayında 5 bin 738 TL’ye yükseldi. Mart ayında yoksulluk sınırı ise 17 bin 349 lira oldu.
Yıllık bazda en fazla sebze fiyatları zorladı
KAMU-AR’ın hesaplamasına göre:
- Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 8 lira arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise 66 liralık artışla 146 lira oldu.
- Meyve için harcanması gereken para martta 31 lira azaldı, geçen yılın aynı ayına göre ise 108 lira artarak 406 lira oldu.
- Sebze harcamasının parasal tutarı da martta önceki aya göre 64 lira arttı. Sebze için ödenmesi gereken para geçen yılın aynı ayına göre ise 544 lira artarak 740 lira oldu.