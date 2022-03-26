Mart 2022'de açlık ve yoksulluk sınırında rekor artış! Asgari ücrete ikinci zam bile yetmeyecek

Yıllık bazda en fazla sebze fiyatları zorladı

KAMU-AR’ın hesaplamasına göre:

- Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 8 lira arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise 66 liralık artışla 146 lira oldu.

- Meyve için harcanması gereken para martta 31 lira azaldı, geçen yılın aynı ayına göre ise 108 lira artarak 406 lira oldu.