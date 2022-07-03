Mars'tan gelen görüntüler heyecanlandırdı! Su kaynakları...
ÇİN'in Tianwen-1 adlı uzay aracı, Mars'ın etrafında bin 300'den fazla tur attı. Bu keşif turları esnasında yüksek çözünürlüklü görüntüleri dünyaya gönderdi.
Tianwen-1 adlı Çine ait olan uzay aracı geçtiğimiz yılların ilk aylarından bu yana mürettebatsız olarak maske şifreni sürdürüyor.
Çektiği yüksek çözünürlüklü fotoğrafları dünyaya gönderen Tianwen-1 isimli uzay aracının gönderdiği görüntüler heyecanlandıran bir gelişmenin yaşanmasına sebep oldu.
Tianwen-1'i adlı aracı Şubat 2021'de Kızıl Gezegene başarıyla ulaştı. O zamandan beri, bir yörünge aracı gezegeni uzaydan incelerken, bir robot gezici yüzeye yerleştirildi.
Uzaydan çekilen görüntüler arasında, gezegenin neredeyse tüm su kaynaklarının bulunduğu Mars'ın güney kutbunun fotoğrafları da yer aldı.