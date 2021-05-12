Mars'ta yaşam umudu: Volkanlar hala aktif olabilir
ABD'li bilim insanları Mars'taki volkanların hala aktif olabileceğini ortaya koydu. Mars yörüngesindeki uydulardan gelen verileri kullanan araştırmacılar, Kızıl Gezegen’de daha önce bilinmeyen bir volkanik tortuyu tespit etti.
ABD’de yer alan Arizona Üniversitesi Ay ve Gezegen Laboratuvarı ve Gezegen Bilimi Enstitüsü'ndeki bilim insanları tarafından yapılan yeni araştırmaya göre, Mars'taki son volkanik aktivite 50 bin yıl önce gerçekleşti.
Daha önce Kızıl Gezegendeki volkanik faaliyetlerin 3 ile 4 milyar yıl, daha ufak jeolojik patlamaların ise 3 milyon yıl önce meydana geldiği düşünülüyordu. Şimdiye kadar, Mars'ın hala volkanik olarak aktif olabileceğini gösteren hiçbir kanıt yoktu.
Araştırmacılar, Mars yörüngesindeki uydulardan gelen verileri kullanarak, daha önce bilinmeyen bir volkanik birikinti keşfettiler. Çalışmanın bulguları, "Evidence for geologically recent explosive volcanism in Elysium Planitia, Mars” adlı bilimsel bir makale halinde Icarus adlı dergide yayımlandı.
Çalışmanın başyazarı David Horvath, "Bu, Mars'ta şimdiye dek belgelenmiş en yakın tarihli volkanik birikim olabilir. Eğer Mars'ın jeolojik tarihini tek bir güne sığdırsaydık bu patlamanın gerçekleşmesi, en son saniyeye denk gelirdi" ifadelerini kullandı.