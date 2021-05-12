Mars'ta yaşam umudu: Volkanlar hala aktif olabilir

Daha önce Kızıl Gezegendeki volkanik faaliyetlerin 3 ile 4 milyar yıl, daha ufak jeolojik patlamaların ise 3 milyon yıl önce meydana geldiği düşünülüyordu. Şimdiye kadar, Mars'ın hala volkanik olarak aktif olabileceğini gösteren hiçbir kanıt yoktu.