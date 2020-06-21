Mars'ta koloni kurabilmek için en az 110 insana ihtiyaç var!
Mars'a koloni kurmak için kolları sıvayan pek çok uzay ajansı ve özel şirket var. Peki Mars'ta koloni kurabilmek için en az kaç insana ihtiyaç var? Bordeaux Ulusal Politeknik Enstitüsü'nden Jean-Marc Salotti tarafından verildi.
İnsanoğlu Ay'a ayak bastığından beri yeni hedefi Mars. Kızıl Gezegen olarak da anılan Mars'a henüz ayak basamadık. Ama şimdiden gezegeni kolonileştirmek için onlarca proje mevcut.
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Özellikle Elon Musk ve sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX ile NASA'nın Mars'ta yaşam için yaptıkları çalışmalar sıkça gündeme geliyor.
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Bilim insanları Mars'ın kolonileştirilmesindeki ilk adımın 2030'lu yıllarda gerçekleşmesini bekliyor. Peki Mars'ta koloni kurabilmek için en az kaç insana ihtiyaç var?
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habre göre, bu sorunun yanıtı Bordeaux Ulusal Politeknik Enstitüsü'nden Jean-Marc Salotti tarafından verildi.
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