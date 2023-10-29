Marşlar çalınıyor Türk Bayrağı dalgalanıyor! İşte yurttan çoşkulu 29 Ekim kutlamaları

100’ÜNCÜ YILA ÖZEL 5 LİRA

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında bastırdığı madeni ‘5 Türk lirası’ bugün tedavüle sunulacak. Madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus olmak üzere 100 milyon adet basıldı. Paranın iç göbeğinde ‘Türkiye Yüzyılı’ logosu, dış halkada ise sekiz köşeli ‘Selçuklu yıldızı’ motifi bulunuyor.