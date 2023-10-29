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Marşlar çalınıyor Türk Bayrağı dalgalanıyor! İşte yurttan çoşkulu 29 Ekim kutlamaları

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Marşlar çalınıyor Türk Bayrağı dalgalanıyor! İşte yurttan çoşkulu 29 Ekim kutlamaları

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl coşkusunu 85 milyon sokaklarda, meydanlarda yaşıyor. Valilikler, belediyeler ve partiler tarafından düzenlenen kutlama etkinliklerine yüz binler akın etti. Atatürk’ün emanetini koruyarak daha yüz yıllarca yaşatma kararlılığı bütün dünyaya en yükses sesle duyuruldu.

Marşlar çalınıyor Türk Bayrağı dalgalanıyor! İşte yurttan çoşkulu 29 Ekim kutlamaları

Edirne’den Karsa, Hatay’dan Sinop’a Türkiye’nin bütün kentlerinde bayrağını alan vatandaşlar Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlamak için sokaklara çıktı. Her binaya, her pencereye Türk bayrağı asıldı. Kimi şenlik havasında geçen kutlamalara katıldı, kimi Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtında düzenlenen etkinliğe koştu. Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Samsun’da selamlama uçuşu gerçekleştirdi. ‘Türkiye Yüzyılı’ ve ‘Milli Mücadele’nin Yüzüncü Yılı’ yazılı görselle kaplanan YHT, Ankara Garı’ndan, 409 yolcusuyla İstanbul’a yola çıktı.

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Marşlar çalınıyor Türk Bayrağı dalgalanıyor! İşte yurttan çoşkulu 29 Ekim kutlamaları

100’ÜNCÜ YILA ÖZEL 5 LİRA
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında bastırdığı madeni ‘5 Türk lirası’ bugün tedavüle sunulacak. Madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus olmak üzere 100 milyon adet basıldı. Paranın iç göbeğinde ‘Türkiye Yüzyılı’ logosu, dış halkada ise sekiz köşeli ‘Selçuklu yıldızı’ motifi bulunuyor.

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Marşlar çalınıyor Türk Bayrağı dalgalanıyor! İşte yurttan çoşkulu 29 Ekim kutlamaları

100’UNCU YIL COŞKUSU
Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşına girdi. Cumhuriyetin 100’üncü yılı ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. 81 ilde 85 milyon vatandaş Cumhuriyet’e sahip çıkarken Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle andı. Yurdun dört bir yanında gerçekleşen konserler, sergiler, panel ve gösterilerle Cumhuriyet’in bu özel yılı unutulmaz kılınıyor.

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Marşlar çalınıyor Türk Bayrağı dalgalanıyor! İşte yurttan çoşkulu 29 Ekim kutlamaları

İşte yurttan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

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