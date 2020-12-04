Mars'ın tuzlu suyundan oksijen ve yakıt üretecek teknoloji geliştirildi
ABD'li bilim insanları Kızıl Gezegen Mars'ın tuzlu suyundan oksijen ve yakıt üretecek teknoloji geliştirdiklerini duyurdu. Söz konusu keşfin Mars misyonları kapsamında kullanılabileceği belirtiliyor.
İnsanoğlu Ay'a ayak bastığından beri yeni hedefi Mars. Kızıl Gezegen olarak da anılan Mars'a henüz ayak basamadık. Ama şimdiden gezegeni kolonileştirmek için onlarca proje mevcut.
Bu projelerden en dikkat çekeni Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX’in planladığı uzay misyonu. Musk geçtiğimiz günlerde SpaceX'in 4 ila 6 yıl içinde Mars'a insan göndermeye hazırlandığını duyurmuştu.
ABD St Louis'deki Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar, Mars hayali için oldukça önemli bir keşfe imza attı.
Independent'ta yer alan habere göre, bilim insanları Mars'ın tuzlu suyundan oksijen ve yakıt üretecek teknoloji geliştirildi.