Marsilya'da Cengiz Ünder şoku! Galatasaray'ın eski hocası...

Marsilya'da ayrılıklar devam edecek

Fransız kulübünde Nemanja Radonjic (Torino), Luis Henrique (Botafogo) ve Luan Peres (Fenerbahçe) takımdan ayrıldıysa da vedalar bu oyuncularla sınırlı kalmayacak. Mavi beyazlılar; Bamba Dieng, Kevin Strootman ve iyi bir teklif gelmesi durumunda kadrosundaki diğer oyuncularla da yollarını ayırabilir.