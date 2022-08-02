Marsilya'da Cengiz Ünder şoku! Galatasaray'ın eski hocası...
2016-2017 sezonunda Süper Lig'de Başakşehir forması giyen Cengiz Ünder'in, Marsilya'da takımdan gönderilmesi söz konusu.
Fransa Lig 1 takımlarından Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor un isteğiyle takımdan gönderiliyor. Tudor takımın başına geldiğinde isteği doğrultusunda takıma 7 transfer yapılmıştı.
Başkan Pablo Longoria, takımda düşünülmeyen oyuncuları da kulüpten göndermek istiyor.
Marsilya'da Tudor'un yeni bir oyun sistemi oturtmak istemesi nedeniyle sürpriz ayrılıkların da yaşanması bekleniyor.
Marsilya'da ayrılıklar devam edecek
Fransız kulübünde Nemanja Radonjic (Torino), Luis Henrique (Botafogo) ve Luan Peres (Fenerbahçe) takımdan ayrıldıysa da vedalar bu oyuncularla sınırlı kalmayacak. Mavi beyazlılar; Bamba Dieng, Kevin Strootman ve iyi bir teklif gelmesi durumunda kadrosundaki diğer oyuncularla da yollarını ayırabilir.