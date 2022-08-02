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Marsilya'da Cengiz Ünder şoku! Galatasaray'ın eski hocası...

Marsilya'da Cengiz Ünder şoku! Galatasaray'ın eski hocası...

2016-2017 sezonunda Süper Lig'de Başakşehir forması giyen Cengiz Ünder'in, Marsilya'da takımdan gönderilmesi söz konusu.

Marsilya'da Cengiz Ünder şoku! Galatasaray'ın eski hocası...

Fransa Lig 1 takımlarından Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor un isteğiyle takımdan gönderiliyor. Tudor takımın başına geldiğinde isteği doğrultusunda takıma 7 transfer yapılmıştı.

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Marsilya'da Cengiz Ünder şoku! Galatasaray'ın eski hocası...

Başkan Pablo Longoria, takımda düşünülmeyen oyuncuları da kulüpten göndermek istiyor.

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Marsilya'da Cengiz Ünder şoku! Galatasaray'ın eski hocası...

Marsilya'da Tudor'un yeni bir oyun sistemi oturtmak istemesi nedeniyle sürpriz ayrılıkların da yaşanması bekleniyor.

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Marsilya'da Cengiz Ünder şoku! Galatasaray'ın eski hocası...

Marsilya'da ayrılıklar devam edecek

Fransız kulübünde Nemanja Radonjic (Torino), Luis Henrique (Botafogo) ve Luan Peres (Fenerbahçe) takımdan ayrıldıysa da vedalar bu oyuncularla sınırlı kalmayacak. Mavi beyazlılar; Bamba Dieng, Kevin Strootman ve iyi bir teklif gelmesi durumunda kadrosundaki diğer oyuncularla da yollarını ayırabilir.

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