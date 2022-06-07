Mars-Satürn açısı zorluk çıkarıyor! Dinçer Güner'den günlük burç yorumları ''Hızlı davranmalıyız!''

Bugün Başak burcunda ilk dördün var ve böyle zamanlarda enerjimizi doğru yönde ve organize biçimde kullanmak önem taşır. Aynı anda birden fazla iş ve bizi uğraştırabilecek durumlarla, küçük krizlerle karşılaşabiliriz. Oldukça verimli ve çalışkan da olabiliriz. Bugün kaza yaratabilecek durumlara, teknik konulara ve detaylara özellikle dikkat edelim.