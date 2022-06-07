Mars-Satürn açısı zorluk çıkarıyor! Dinçer Güner'den günlük burç yorumları ''Hızlı davranmalıyız!''
Bugün gezegen hareketlerinin zorluklarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Yeni Satürn retrosunun etkileri kendini göstermeye başlayacak. 7 Haziran 2022'de yapmanız ve yapmamanız gerekenleri sizler için derledik. Balık ve İkizler'in buhranı geçecek mi? Dinçer Güner'den günlük burç yorumları...
Yeni günle beraber astroloji meraklıları yeni tüyoların peşine düştü. Bugün göreceğimiz retro etkileri karşısında neler yapmalı ve nelerden kaçınmalıyız? Dinçer Güner'den bugüne özel günlük durum analizi ve burç yorumları...
Bugün Başak burcunda ilk dördün var ve böyle zamanlarda enerjimizi doğru yönde ve organize biçimde kullanmak önem taşır. Aynı anda birden fazla iş ve bizi uğraştırabilecek durumlarla, küçük krizlerle karşılaşabiliriz. Oldukça verimli ve çalışkan da olabiliriz. Bugün kaza yaratabilecek durumlara, teknik konulara ve detaylara özellikle dikkat edelim.
Gün boyunca etkin olacak Mars-Satürn açısı fiziksel açıdan zorluk, stres ve kimi zaman kaza yaratabilecek durumlara eğilim veriyor. Kontrollü ve dikkatli davranarak engelleri aşacağız. Özellikle akşam saatlerinde sürprizler ve çabalarımızı arttırabileceğimiz durumlar var. Gelecek yönünde bir temel de atıyor olabiliriz.
İşte günlük burç yorumları:
Koç; Çalışma hayatınızdaki işlerinizde ilerleme kaydetmek için mücadele içinde olabilirsiniz. Öğle saatlerinde daha fazla sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Kendinizi göstermek için daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. İş ortamında gerginlikler oluşabilir. Çalışma arkadaşlarınızla daha fazla uyum içinde olmak için çaba göstermenizde fayda var.