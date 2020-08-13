Mars görüntülerini yayımladı işte NASA'dan 'Kızıl Gezegen' paylaşımı
NASA, 15'inci yaşını kutlayan Mars Reconnaissance Orbiter'ın (MRO) çektiği Mars görüntülerini yayınladı.
NASA, 15'inci yaşını kutlayan Mars Reconnaissance Orbiter'ın (MRO) çektiği Mars görüntülerini yayınladı. Zaman zaman Kızıl Gezegen'den fotoğraflar paylaşan MRO pek çok keşfe de imza attı.
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15'inci yaşını kutlayan Mars Reconnaissance Orbiter için NASA bir paylaşım yaptı.
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NASA, MRO’nun çektiği bazı özel görselleri resmi sosyal medya hesaplarından yayınladı
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İşte MRO'nun gözünden Kızıl Gezegen...
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