Marmariste'ki orman yangınında yeni gelişme! Yanmış erkek cesedi bulundu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili bir kişi gözaltına alındı. Öte yandan, yangının ilk başladığı Sarıana Mahallesi'ndeki bölgede yanmış bir erkek cesedine de rastlandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangına, havadan 9 helikopter, 6 uçak, karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisinin yanı sıra itfaiye ve TOMA ekipleri ile de müdahale edildi.
Orman yangını ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahsın alkol alarak sızmış vaziyette bulunan 44 yaşındaki M.A. olduğu öğrenilirken birçok suçtan sabıkası bulunduğu belirtildi.
Gözaltına alınan şüpheli önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan ormanda bulunan yanmış cesedin Irak uyruklu F.A.A.K. (35) olabileceği değerlendiriliyor.