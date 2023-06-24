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Marmariste'ki orman yangınında yeni gelişme! Yanmış erkek cesedi bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Marmariste'ki orman yangınında yeni gelişme! Yanmış erkek cesedi bulundu

 Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili bir kişi gözaltına alındı. Öte yandan, yangının ilk başladığı Sarıana Mahallesi'ndeki bölgede yanmış bir erkek cesedine de rastlandı.

Marmariste'ki orman yangınında yeni gelişme! Yanmış erkek cesedi bulundu

 Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangına, havadan 9 helikopter, 6 uçak, karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisinin yanı sıra itfaiye ve TOMA ekipleri ile de müdahale edildi.

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Marmariste'ki orman yangınında yeni gelişme! Yanmış erkek cesedi bulundu

Orman yangını ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahsın alkol alarak sızmış vaziyette bulunan 44 yaşındaki M.A. olduğu öğrenilirken birçok suçtan sabıkası bulunduğu belirtildi.

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Marmariste'ki orman yangınında yeni gelişme! Yanmış erkek cesedi bulundu

Gözaltına alınan şüpheli önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

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Marmariste'ki orman yangınında yeni gelişme! Yanmış erkek cesedi bulundu

Öte yandan ormanda bulunan yanmış cesedin Irak uyruklu F.A.A.K. (35) olabileceği değerlendiriliyor.

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