Marmaris'te yerleşim yerlerine ulaşan yangından görüntüler! Alevler oteli böyle sardı...
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 7 helikopter ve 5 uçakla havadan ve karadan müdahale sonrası kontrol altına alındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yerleşim yerlerine çok yakın bölgede çıkan yangında alevler rüzgarın etkisiyle bir otel ve villa'yı da sardı.
İlk etapta 7 helikopter ve 5 uçak yangına havadan müdahaleye başladı. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanında belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi.
Alınan son bilgiye göre, yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Deniz trafiğine kapatıldı
Sahil Güvenlik unsurları tarafından helikopterlerin ve uçakların su aldığı bölge deniz trafiğine kapatılırken, bölgedeki tekne trafiği kontrol altına alındı.