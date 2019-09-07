Marmaris'te tatil yapan ünlü yıldız Katie Price çırılçıplak poz verdi!
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sürdürdüğü tatilinde geçen günlerde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız Katie Price bu defa çırılçıplak poz verdi!
Muğla'nın Marmaris ilçesinden tatiline devam eden İngiliz şarkıcı Katie Price adından söz ettirmeye devam ediyor. İngiliz şarkıcı bu defa çırılçıplak uzanarak poz verdi.
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Geçtiğimiz günlerde, Marmaris tatilinde kameralara üstsüz yakalanan İngiliz şarkıcı Katie Price bu defa çırılçıplak uzanarak poz verdi.
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Sık sık yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelen televizyon yıldızı Katie Price, bu yaz tatil için Marmaris'i tercih etti.
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Birleşik Krallık doğumlu yıldız, kısmen görme engelli ve otistik olan oğlu ile güneşin tadını doyasıya çıkardı.
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