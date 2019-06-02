Marmaris'te plajlarda yer kalmadı, sahil şeridi doldu

Heyecan arayanlar ise jet ski, muz, döner dolap ve deniz paraşütü gibi su sporları yaptı. 'Oteller bölgesi' olarak adlandırılan Siteler Mahallesi Uzunyalı ve Turban mevkisinde restoran ile kafeteryalar tatilcilerle doldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü de plaka tespit cihazları kayıtlarına göre yaklaşık 20 bin aracın giriş yaptığını ve 350 bin kişinin bayram tatili için kente geldiğini bildirdi.