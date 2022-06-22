Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın hızla yayıldı! Bakan Soylu ve Bakan Kirişçi bölgeye gidiyor

MUĞLA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Muğla Valiliği'nden Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "21 Haziran 2022 Salı günü saat 20.00 sıralarında Marmaris ilçemiz Amazon Koyu BördübetYedi Adalar mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Şiddetli rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan ekiplerce müdehalede bulunulmuştur. Havanın kararması nedeniyle yangına 576 personel, 148 arazöz ve 53 iş makinesi ile karadan müdehale devam etmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiş takviye ekipler yangın bölgesine yönlendirilmiştir."