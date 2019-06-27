Marmaris'te 8 liraya tatil imkanı! 4 kişilik çadırın fiyatı bile oldukça uygun
Yaz boyunca doğayla baş başa tatil geçirmek isteyenlerin akınına uğrayan Çubucak Tabiat Parkı'nda günübirlikçiler, kişi başı 8 lira, 4 kişilik çadır kuranlar ise günlük 28 lira ödüyor.
Yer bulmanın çok zor olduğu Datça karayolu üzerindeki Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait 200 dönüm arazi üzerine kurulu, Türkiye'nin en büyük çadır ve mesire alanı olan Çubucak Tabiat Parkı, mayıs-kasım ayları arasında ortama 3 bin kişiyi ağırlıyor.
Bazı tatilciler, kamyonetleri ile buzdolabı, mini fırın ve diğer çeşitli beyaz eşyaları ile koltuk takımlarını da yükleyerek Çubucak Tabiat Parkı'na getirip, evi aratmayan konforda tatil yapıyor.
Günlük 8 lira: Çam ağaçlarının altına kurulan 4 kişilik çadır için elektrik ve su kullanımın içinde günlük 28 lira ödemek yeterli olurken, ilave her bir kişi ve günübirlik gelenlerden ise girişte 8 lira alınıyor. Denize sıfır alanda karavanlardan ise günlük 61 lira alınıyor.
35 yıldır hizmet veren Çubucak Tabiat Parkı'na, Türkiye'nin dört bir yanından her yaz sezonunda gelerek tatil yapanlar arasında, sıkı dostluklar kuruluyor. Burada tanışan ailelerden çocuklarını evlendirip, akraba olanlar, geçmişte çocukları ile geldikleri Tabiat Parkı'na şimdi torunlarıyla geliyor.