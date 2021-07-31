Marmaris yangınında mahsur kalan şarkıcı Gökçe: Allahaşkına bırakın fidanı...
MARMARİS yangınında mahsur kalan şarkıcı Gökçe gözyaşlarıyla çaresiz kaldığı anları paylaştı. Gökçe, "Marmaris diye bir yer kalmayacak! Allah aşkına bırakın fidan seferberliğini yardım edin bize. Yangının sönmesine ihtiyaç var fidana değil!" diye seslendi.
TÜRKİYE yangınlarla mücadele ediyor. Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde çeşitli illerde meydana gelen yangınlar herkesi üzüntüye boğdu. Binlerce kişinin yardımıyla yangınlar söndürülmeye çalışılıyor. Uzun zamandır Marmaris’te yaşayan şarkıcı Gökçe sosyal medya hesabından yaşananları gözyaşları içinde anlattı.
Marmaris’e yardın çağrısında bulunan Gökçe şunları söyledi;
"Yangın bazı yerlerde iki katına, üç, dört katına çıkmış durumda"
“Merhabalar herkese çok teşekkür ederim merak ediyorsunuz soruyorsunuz… Morallerimiz çok bozuk elimizden hiçbir şey gelmiyor. Yangın bazı yerlerde iki katına, üç, dört katına çıkmış durumda.
Komşu ülkelerde de yangınlar başladı. Onlar da yardım edemeyecek! Ne yapacağımızı şaşırdık. Mahallenin etrafındaki orman alanları korkunç bir şekilde yanıyor. Köyler zaten yandı. Bizler çantalarımızı hazırladık bekliyoruz. İnanılmaz bir sıcak var ve elimizden hiçbir şey gelmiyor, yapacağımız hiçbir şey yok üzülmekten başka.