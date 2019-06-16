Marmaris canlı yayına kilitlendi sokaklar turistlere kaldı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Marmaris canlı yayına kilitlendi sokaklar turistlere kaldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde tatilci ve vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının canlı yayını izlemek için sokakları boşalttı, kafeterya ve restoranları doldurdu. Marmarisliler evlerine çekilirken tatilciler otel odalarında yayını izledi.

Marmaris canlı yayına kilitlendi sokaklar turistlere kaldı - Sayfa 1

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın ortak canlı yayını izlemek için Marmarisliler ve tatilciler sokakları boşalttı. 

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Marmaris canlı yayına kilitlendi sokaklar turistlere kaldı - Sayfa 2

Marmarislilerin ve tatilcilerin çoğunluğu evleri ile otel odalarına çekilirken restoran ve kafeteryalar canlı müzik yayınlarını keserek dev ekranlı televizyonlarda tartışmayı verdi.

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Marmaris canlı yayına kilitlendi sokaklar turistlere kaldı - Sayfa 3

 Tatilcilerin ve Marmarislilerin buluşma noktası olan Yat Limanı'nda mekânların hepsi yayını verdi. 

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Marmaris canlı yayına kilitlendi sokaklar turistlere kaldı - Sayfa 4

Restoran ve kafeteryalarda yemeklerini yiyip içeceklerini yudumlayanlar dikkatlice yayını izledi. Park, büfe ve çay evlerinde oturacak yer kalmadı. 

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