Marmaray'daki mavi gömlekli bakın kim çıktı ilk kez konuştu
Türkiye'nin gündemine oturan İnfial yaratan Marmaray'da yumruklama olayından sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi İbrahim Aktan ilk kez Hürriyet'e konuştu ve o gün yaşananların öncesini anlattı. Ölüm tehditleri alıyorum diyen mimarlık öğrencisi İbrahim Aktan evimde artık kalamıyorum dedi. İşte İbrahim Aktan'ın ağzından o gün Marmaray'da yaşananlar...
İstanbul'un Maltepe ilçesinde Marmaray'daki saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Marmaray'da saat 16.45 sıralarında iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E. (46), yer verme meselesi nedeniyle kadınla tartıştığı sırada iki erkek yolcu tartışma yaşadı. Burnu kırılan D.E. iki çocuğuyla Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Süreyya Plajı Tren İstasyonu'nda Marmaray'dan indi. Saldırıda gözaltına alınan üniversite öğrencisi ‘mavi gömlekli’ İbrahim Aktan konuştu.
Aktan “Ben vurmadım, sadece savunmasız genç bir kadını korumak için sözlü müdahalede bulundum. Sosyal medyadaki eksik bilgiler ve görüntüler bu algıyı doğurdu” dedi
O günden beri evinde kalamayan, ailesiyle birlikte başka bir yerde adeta gizlenen İbrahim Aktan Hürriyet' e konuştu ve yaşadıklarını anlattı.
KIZA ZORBALIK YAPTI
“Mimarlık öğrencisiyim. Okuldan eve gitmek için Marmaray’a binmiştim. Bostancı’da o baba çocuklarıyla trene binmeye hazırlanıyordu. Kapı önünde 17-18 yaşlarında bir kız vardı. Adam girer girmez kıza yüksek sesle ‘Sen niye orada durup beni engelliyorsun?’ diye yüklendi. Ama yan taraf bomboş, oradan kolayca geçilebilirdi. Kız ‘Afedersiniz abi’ dedi. Buna rağmen adamdevam etti. Kapı kapandı, yolculuk başladı. Sözleri hakarete dönüşmeye başladı. Etraftakiler de rahatsız oldu kıza böyle yapılmasından. Mırıldanmaya başladılar. Kız da titreyerek ağlamaya başladı.
AYIRMAYA ÇALIŞTIM
O yumruk atan şahıs da ‘Niye bu tonda konuşuyorsunuz?’ diye uyardı. Çocuklu baba ile tartışmaya başladılar. Sarışın bir kadın da uyaran adama ‘Sen niye karışıyorsun?’ deyince ben de dayanamadım. Kızın üzerine çok gidiyorlardı, müdahil oldum. Sadece sözlü uyarı yaptım, o adamın vuracağını hiç düşünmemiştim. Kapı açılır açılmaz o adam döndü yumruk attı, diğer adamın burnu patladı. Ayırmak için araya ilk ben girdim, yumruk atanı da ittim. ‘Çocuklar var, ne yapıyorsunuz?’ dedim. Sonra yumruk yiyen adam ‘Senin yüzünden böyle oldu’ diyerek bütün okları benim üstüme çevirdi. Beni itti, ben de ‘Ne alakası var’ diyerek onu sadece ittim. Kesinlikle vurmadım. Görüntüler var. Savunmasız genç bir kadını korumak için sözlü müdahalede bulundum. Sonra bayılmış zaten. Ailesi arayıp ‘Kızımızı yalnız bırakmadığın için teşekkür ederiz’ dedi. Şiddet sadece fiili olmaz ki sözlü de şiddet olur. Olay üstüme patladı. Sosyal medyadaki eksik bilgiler ve görüntüler bu algıyı doğurdu.”
‘ÖLÜM TEHDİTLERİ VAR EVİMDE KALAMIYORUM’
Hürriyet'ten Musa Kesler ve Ali Rıza Akbulut'un haberine göre; - Olayın ardından ailesiyle birlikte farklı bir adreste kalan Aktan şunları söyledi: “Aslında ben ondan şikâyetçiydim. Ama karakolda büyüklerimiz ‘O şikâyetçi değil, sen de olma olay büyümesin’ dediler. Ben de şikâyetçi olmadım, orada kapattık. Eve geldim. Başta bir şey anlamadım, sonra baktım sosyal medya patlamış. Sonra ‘görüşeceğiz’ diye bir retweet olmuş. Giderek doz daha da arttı. Telefonlarım aranmaya başladı. ‘Seni öldüreceğiz, keseceğiz, kafanı koparacağız’ diye. Sonra bir boyut daha atladılar. Babama, anneme, kız kardeşime ağır mesajlar gelmeye başladı. İş çığırından çıktı. Anlamadım ne olduğunu. O günden beri evimde kalmıyorum. Kız kardeşimin de annemin de psikolojisi bozuldu.”