Marmaray'daki mavi gömlekli bakın kim çıktı ilk kez konuştu

İstanbul'un Maltepe ilçesinde Marmaray'daki saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Marmaray'da saat 16.45 sıralarında iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E. (46), yer verme meselesi nedeniyle kadınla tartıştığı sırada iki erkek yolcu tartışma yaşadı. Burnu kırılan D.E. iki çocuğuyla Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Süreyya Plajı Tren İstasyonu'nda Marmaray'dan indi. Saldırıda gözaltına alınan üniversite öğrencisi ‘mavi gömlekli’ İbrahim Aktan konuştu.

Aktan “Ben vurmadım, sadece savunmasız genç bir kadını korumak için sözlü müdahalede bulundum. Sosyal medyadaki eksik bilgiler ve görüntüler bu algıyı doğurdu” dedi