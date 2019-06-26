Marmaray'da arıza paniğe neden oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Marmaray'da arıza paniğe neden oldu

KADIKÖY'de Suadiye ile Erenköy arasındaki istasyonda Marmaray'da arıza nedeniyle vagonların açılmamasıyla panikleyen 2 kişiden biri bayıldı, diğeri hafif yaralandı. Kapılar açıldıktan sonra vatandaşlar trenden inerek raylar üzerinde yürüdü.

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Olay 12.00 sıralarında Suadiye ile Erenköy arasındaki Marmaray hattında meydana geldi. İddialara göre elektrik arızası nedeniyle seferler durdu. 

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Marmaray'da arıza paniğe neden oldu - Sayfa 2

Tren uzun süre  hareket etmeyince yolcular kapılara yöneldi.

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Marmaray'da arıza paniğe neden oldu - Sayfa 3

Kapılar açılmayınca panikleyen 2 yolcu fenalık geçirdi. 

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Marmaray'da arıza paniğe neden oldu - Sayfa 4

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfiaye, polis ve sağlık  ekipleri  geldi. 

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