Marmaray'da arıza paniğe neden oldu
Demirören Haber Ajansı
KADIKÖY'de Suadiye ile Erenköy arasındaki istasyonda Marmaray'da arıza nedeniyle vagonların açılmamasıyla panikleyen 2 kişiden biri bayıldı, diğeri hafif yaralandı. Kapılar açıldıktan sonra vatandaşlar trenden inerek raylar üzerinde yürüdü.
Olay 12.00 sıralarında Suadiye ile Erenköy arasındaki Marmaray hattında meydana geldi. İddialara göre elektrik arızası nedeniyle seferler durdu.
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Tren uzun süre hareket etmeyince yolcular kapılara yöneldi.
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Kapılar açılmayınca panikleyen 2 yolcu fenalık geçirdi.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine itfiaye, polis ve sağlık ekipleri geldi.
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