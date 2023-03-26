BIST 5.032
DOLAR 19,05
EURO 20,50
ALTIN 1.211,97

Marmara'ya kar geliyor İstanbul'a yağacak mı? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Deprem bölgesi dahil

|
Marmara'ya kar geliyor İstanbul'a yağacak mı? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Deprem bölgesi dahil

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Mart Pazar günü hava durumu raporunda kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Depremlerden etkilenen 8 il ve Tunceli, Bingöl, Erzincan ile Muş'ta kuvvetli yağış bekleniyor. Önümüzdeki günlerde Marmara'da kar beklendiği açıklandı. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? İşte haberin ayrıntıları...

Marmara'ya kar geliyor İstanbul'a yağacak mı? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Deprem bölgesi dahil

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 8 il ve Tunceli, Bingöl, Erzincan ile Muş'a uyarıda bulundu. 26 Mart günü söz konusu şehirlerde kuvvetli yağış bekleniyor. Öte yandan uzmanlar ilerleyen günlerde Marmara'nın yüksek kesimlerinde kar beklendiğini açıkladı. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri ve İstanbul bilgisi...

115
Marmara'ya kar geliyor İstanbul'a yağacak mı? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Deprem bölgesi dahil

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

215
Marmara'ya kar geliyor İstanbul'a yağacak mı? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Deprem bölgesi dahil

Bu gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağışın, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevreleri ile Malatya'nın güneyinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

315
Marmara'ya kar geliyor İstanbul'a yağacak mı? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Deprem bölgesi dahil

4 il için sarı alarm

Bugün Bingöl, Muş ve Erzincan'da kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Tunceli'de çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) sağanak tahmin ediliyor. Yağışların 1800-1900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar şeklinde olması öngörülüyor.

415