Marmara'ya kar geliyor İstanbul'a yağacak mı? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Deprem bölgesi dahil
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Mart Pazar günü hava durumu raporunda kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Depremlerden etkilenen 8 il ve Tunceli, Bingöl, Erzincan ile Muş'ta kuvvetli yağış bekleniyor. Önümüzdeki günlerde Marmara'da kar beklendiği açıklandı. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? İşte haberin ayrıntıları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 8 il ve Tunceli, Bingöl, Erzincan ile Muş'a uyarıda bulundu. 26 Mart günü söz konusu şehirlerde kuvvetli yağış bekleniyor. Öte yandan uzmanlar ilerleyen günlerde Marmara'nın yüksek kesimlerinde kar beklendiğini açıkladı. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri ve İstanbul bilgisi...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Bu gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağışın, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevreleri ile Malatya'nın güneyinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.
4 il için sarı alarm
Bugün Bingöl, Muş ve Erzincan'da kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Tunceli'de çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) sağanak tahmin ediliyor. Yağışların 1800-1900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar şeklinde olması öngörülüyor.