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Marmara'dan sihirli görüntüler! Deniz suyu renk değiştirdi

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Marmara'dan sihirli görüntüler! Deniz suyu renk değiştirdi

Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarında, sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı.

Marmara'dan sihirli görüntüler! Deniz suyu renk değiştirdi

Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarından sihirli görüntüler geldi. Bursa kıyılarında sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı.

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Marmara'dan sihirli görüntüler! Deniz suyu renk değiştirdi

Kentin özellikle Mudanya kıyılarında, bahar mevsiminde planktonların yoğunlaşması sonucu gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü vatandaşların dikkatini çekti.

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Marmara'dan sihirli görüntüler! Deniz suyu renk değiştirdi

Deniz tabanında özellikle kahverengi birikmelerin bulunduğu alanlarda, suya temas edilmesiyle parlak mavi ışığın çıktığı görüldü.

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Marmara'dan sihirli görüntüler! Deniz suyu renk değiştirdi

Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde kıyılara geldi.

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