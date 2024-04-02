Marmara ve Ege bölgesine toz uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; bugün ülke genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Marmara ve Ege'de ise toz taşınımı beklendiği için tedbirli olma çağrısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun iç ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Marmara ve Ege'de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.