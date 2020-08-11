Marmara Gölü'nde su seviyesi sıfırlandı balıkçılık durdu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescillenen, başta tepeli pelikan olmak üzere, karabatak gibi nesli tehlike altında olan kuş türlerinin de bulunduğu 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü, kuruma noktasına geldi.