Marmara Gölü etrafında sesi duyan çobanlar çok korktu halk tedirgin

"Sesi duyan çobanlar çok korkmuş"

Sular çekilince, bu alanlarda hayvanlar otlatılmaya başlandı. İnek ve koyunları otlatan çobanlar, gece bu alanda ses duyuyorlar. Sesi duyan çobanlar çok korkmuş. Sonra bize haber verdiler. Bizde geldik ve gördük, hakikaten bir ses var. Burada bir koku da var. Toprağın yapısı zaten değişmiş durumda. Şuan küçük bir obruk var ama sanki burada bir kazan kaynıyor. Buraya gelen bu sesi net bir şekilde duyuyor. Bu çukurdan yanıcı bir gaz geliyor. Birkaç gün önce bu çukurun içine plastik bir şişe attık ve bir süre sonra kendiliğinden yanmaya başladı” dedi.